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Пермский завод ЛУКОЙЛа получил государственную награду

Коллективу нефтегазоперерабатывающего предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (100% долей принадлежит ПАО «ЛУКОЙЛ») вручен орден Почета. Награда вручена заводу за трудовые достижения, вклад в развитие топливно-энергетического комплекса страны и социальной сферы Пермского края.

Большая часть выпускаемой продукции нефтеперерабатывающего завода отгружается на внутренний рынок. Предприятие занимает лидирующие позиции в отрасли. Завод регулярно внедряет современные технологии производства, совершенствует бизнес-процессы, применяет передовые экологические практики.

История Пермского нефтеперерабатывающего завода началась в ноябре 1958 года. В 1991-м предприятие вошло в группу «ЛУКОЙЛ» и начало масштабную реконструкцию производственных объектов. Завод одним из первых в стране перешел на выпуск низкосернистых топлив экологического класса Евро-4 и Евро-5. В 2018 году «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» первым в России вышел на глубину переработки нефти в 98%.

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

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