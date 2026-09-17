В Ульяновске лидеру ОПГ предъявили обвинение в создании экстремистского сообщества

Сотрудники межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области совместно с коллегами из СУ СК и УФСБ региона задержали одного из лидеров криминальной среды, сообщили в четверг региональные управления УМВД, СКР и ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото СУ СКР по Ульяновской области Фото: фото СУ СКР по Ульяновской области

Как отмечают в полиции, задержанный создал на территории Заволжского района города Ульяновска так называемую группировку «Кизяевские». В своей деятельности участники группировки реализовывали идеологические и дисциплинарные функции, поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции, ненависть и агрессию в отношении представителей правоохранительных органов и членов общества, не поддерживающих криминальную идеологию, совершали преступления общеуголовной направленности, пропагандировали среди молодежи обычаи субкультуры криминального движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено на территории России). Кроме того, отмечают в УФСБ, участники группировки осуществляли сбор денежных средств для финансирования представителей криминальной среды, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

По данным источников «Ъ-Волга», речь идет о Сергее Филатове (кличка — Филат), которого следствие считает одним из основателей группировки. Ранее Сергея Филатова называли «смотрящим» по Заволжскому району Ульяновска, но, по словам собеседников, в 2019 году он отошел от активной деятельности, распустив группировку, большая часть бойцов которой и перешла в «Кизяевские». Ранее, в июле этого года, полицейскими уже были задержаны шестеро активных участников группировки «Кизяевские». Ее лидер Алексей Кизь, по имени которого и названа ОПГ, успел скрыться от правоохранительных органов и объявлен в федеральный розыск. По информации источника, ОПГ «Кизяевские» сформировалась не очень давно, в 2020 году, из группировки «Филатовские», действовавшей в Заволжском районе Ульяновска. В конце июля был также задержан еще один участник группировки «Кизяевские» Андрей Алымов, который год назад баллотировался в качестве самовыдвиженца в депутаты Ульяновской городской думы, набрал 24,8% голосов, но выборы проиграл кандидату от КПРФ Антону Шилову, набравшему 48,3% голосов избирателей.

Сергею Филатову предъявлено обвинение в организации деятельности экстремистского сообщества (ч.1 ст.282.2 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Ожидается, что в пятницу ему будет избрана мера пресечения.

В ходе обысков у Сергея Филатова были изъяты патроны, два запала к гранате, боевая граната, обрез, 1,5 килограмма пороха, запрещенная атрибутика экстремистского движения, денежные средства.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», силовики региона в последние годы начали последовательную борьбу с криминальными группировками. Как правило, основным обвинением становится статья об участии в экстремистском сообществе (ст.282.2 УК РФ). Уже задержаны (многие уже осуждены) лидеры и участники ряда криминальных группировок региона, среди них «Центр-Камаз», «УЗТС», «Орловские», «Вырыпаевские».

Андрей Васильев, Ульяновск