Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 18 сентября

Австралийский доллар 60,0692
Английский фунт 113,6988
Белорусский рубль 27,9102
Гонконгский доллар 10,7710
Дирхам ОАЭ 23,0114
Доллар США 84,5093
Евро 97,4984
Индийская рупия** 88,1356
Казахстанский тенге** 18,9960
Канадский доллар 60,5932
Китайский юань 12,5788
СДР 115,6848
Сингапурский доллар 66,1987
Турецкая лира* 17,3810
Украинская гривна* 18,9208
Шведская крона* 86,3773
Швейцарский франк 102,3983
Японская иена** 54,1206

*За 10. **За 100.