Черноземье 17.09.2026, 18:14 Официальные курсы валют ЦБ на 18 сентября Австралийский доллар 60,0692 Английский фунт 113,6988 Белорусский рубль 27,9102 Гонконгский доллар 10,7710 Дирхам ОАЭ 23,0114 Доллар США 84,5093 Евро 97,4984 Индийская рупия** 88,1356 Казахстанский тенге** 18,9960 Канадский доллар 60,5932 Китайский юань 12,5788 СДР 115,6848 Сингапурский доллар 66,1987 Турецкая лира* 17,3810 Украинская гривна* 18,9208 Шведская крона* 86,3773 Швейцарский франк 102,3983 Японская иена** 54,1206 *За 10. **За 100.