В Уфе археологи обнаружили захоронение возрастом две тысячи лет

Ученые обнаружили на территории II Нагаевского городища в Уфе одиночное, вероятно, женское захоронение эпохи раннего железного века возрастом более двух тысяч лет. Раскопки проводил Научно-производственный центр по охране памятников культуры, сообщает «Башинформ».

Останки, по которым можно было бы определить возраст и вероятную причину смерти человека, не сохранились. Относительно хорошо сохранились погребальный инвентарь, элементы костюма, украшения и ритуальные предметы. Среди них — сохранивший форму глиняный горшочек, бронзовые бляшки и пряжки – пластинки, которые использовались как украшения и элементы одежды, две сережки из бронзовой проволоки, обернутые золотой фольгой. Также в захоронении остались фрагменты бронзового зеркала, вероятно, с деревянной основой. Рядом лежала бронзовая ременная пряжка в зверином стиле.

Археологи изучат обряд захоронения и погребальный инвентарь, чтобы определить, к какому времени и археологической культуре относится захоронение. Начальник экспедиции Рамиль Насретдинов считает, что во время захоронения на этой территории проживали финно-угорские и кочевые племена, находившиеся под влиянием сарматов, а возможно, и сами сарматы.

Предполагается, что сооружение создано в начальный период кара-абызской культуры раннего железного века.

Майя Иванова