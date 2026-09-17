Дом для сотрудников МВД достроили в Сарове

Служебный дом МВД на 72 квартиры построили в городе Сарове Нижегородской области. Начальник департамента тыла МВД Александр Юрчин, руководитель областного ГУ МВД Юрий Арсентьев и губернатор Глеб Никитин 17 сентября вручили ключи 57 новоселам, сообщили в ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

В новом доме есть 36 двухкомнатных и по 18 однокомнатных и трехкомнатных квартир. Также оборудована парковка, зона отдыха и детская площадка.

На торжественном мероприятии саровскому отделу МВД также передали служебный автомобиль, приобретенный за счет регионального бюджета.

Галина Шамберина