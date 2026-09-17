Нижний Новгород сократил траты на День города в 2,4 раза в 2026 году

Бюджет празднования Дня города в Нижнем Новгороде в 2026 году сократился в 2,4 раза. В год 805-летия на это потратили 70 млн руб. против 170 млн годом ранее, рассказала директор департамента культуры Светлана Гуляева на заседании комиссии гордумы по соцвопросам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

С учетом снижения объема финансирования в этом году к организации привлекали партнеров, а также коллег из других департаментов.

Светлана Гуляева отметила, что празднование проходило не в каждом районе города: в этом году сохранили площадь Минина и городские парки — всего было шесть площадок. Вместе с тем время начала праздника в парках сместили с 15:00 на 12:00, чтобы как можно больше людей, особенно с детьми, смогли их посетить. Кроме того, департамент анализирует посещаемость различных активностей каждый год и на следующий выбирает только востребованные.

Директор департамента добавила также, что в этом году было мало звезд эстрады и сделан акцент на единстве и патриотизме. Она напомнила, что в соцсетях люди высказывали разные мнения по поводу концерта Олега Газманова, но департамент настоял на этом артисте и не прогадал: на его выступление пришло 40 тыс. человек, несмотря на опасения, что все уйдут на «Ленинград», который в тот же вечер выступал на стадионе.

Галина Шамберина