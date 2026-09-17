Нижний Новгород сократил траты на День города в 2,4 раза в 2026 году
Бюджет празднования Дня города в Нижнем Новгороде в 2026 году сократился в 2,4 раза. В год 805-летия на это потратили 70 млн руб. против 170 млн годом ранее, рассказала директор департамента культуры Светлана Гуляева на заседании комиссии гордумы по соцвопросам.
Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ
С учетом снижения объема финансирования в этом году к организации привлекали партнеров, а также коллег из других департаментов.
Светлана Гуляева отметила, что празднование проходило не в каждом районе города: в этом году сохранили площадь Минина и городские парки — всего было шесть площадок. Вместе с тем время начала праздника в парках сместили с 15:00 на 12:00, чтобы как можно больше людей, особенно с детьми, смогли их посетить. Кроме того, департамент анализирует посещаемость различных активностей каждый год и на следующий выбирает только востребованные.
Директор департамента добавила также, что в этом году было мало звезд эстрады и сделан акцент на единстве и патриотизме. Она напомнила, что в соцсетях люди высказывали разные мнения по поводу концерта Олега Газманова, но департамент настоял на этом артисте и не прогадал: на его выступление пришло 40 тыс. человек, несмотря на опасения, что все уйдут на «Ленинград», который в тот же вечер выступал на стадионе.