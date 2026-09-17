Для Оренбуржья закуплено более 40 автомобилей для скорой медицинской помощи

В этом году Оренбургская область планирует закупить 30 новых машин для скорой медицинской помощи за счет областного бюджета. Еще 12 единиц транспорта поступят в рамках федеральной поддержки. Об этом сообщает Законодательное собрание Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

В четверг, 17 сентября, первые 10 машин, две из которых реанимобили класса «С», направлены в Орск. Через несколько дней они выйдут на линию. Ключи от новеньких автомобилей вручил водителям и медицинским бригадам губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.

Руфия Кутляева