Мэр Обнинска подарил призерке ЧЕ из Ижевска набор бытовой химии и умную колонку

Трехкратная бронзовая призерка чемпионатов Европы по плаванию Алина Гайфутдинова из Ижевска рассказала о подарке от мэра Обнинска Стефана Перевалова. Спортсменке передали умную колонку и набор бытовой химии.

Пловчиха опубликовала видео с подарком в своем Telegram-канале. В пакет вошли капсулы для стирки, средства от налета и жира, универсальный очиститель, гели для стирки белого и цветного белья, средство для мытья посуды и чистки труб, мочалка и пряник от Обнинска. Также в наборе была умная колонка «Алиса».

«Самые нужные вещи в бытовой жизни»,— сказала Алина Гайфутдинова. Она отметила, что получила то, за чем сама «реально бы сейчас пошла в магазин», а не «просто конфеты». Спортсменка подчеркнула, что действительно рада подарку.

Позже госпожа Гайфутдинова написала в соцсетях, что расстроена тем, что из положительной истории пытаются найти негатив. Она также отметила, что Обнинск многое делает для поддержки спортсменов.

Алина Гайфутдинова является трехкратной бронзовой призеркой чемпионатов Европы по плаванию. Последнюю бронзу спортсменка завоевала в Париже в августе. Она родилась в Ижевске. Ей 21 год.