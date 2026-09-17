Движение трамваев на двух участках возобновят в Нижнем Новгороде 18 сентября

После завершения реконструкции трамвайных путей 18 сентября возобновят движение по двум участкам в Автозаводском и Советском районах Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ООО «Экологические проекты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

Так, завершены работы на перегоне Соцгород-1 — Соцгород-2 протяженностью около 4,8 км. В связи с этим возобновят движение по маршрутам №12 (52-й квартал — улица Строкина) и №22 (станция метро «Автозаводская» — Строкина).

Кроме того, возобновляется движение от разворотного кольца в микрорайоне Лапшиха до трамвайного депо №1. В связи с этим трамвай №27 будет следовать от депо №1 до Комсомольской площади.

О возобновлении движения по маршруту №19 (депо №1 – Мыза) перевозчик обещает сообщить дополнительно.

Галина Шамберина