Шесть прикамских спектаклей стали соискателями премии «Золотая маска»

Российская театральная премия «Золотая маска» опубликовала список соискателей по итогам театрального сезона 2025/26. В него вошло шесть спектаклей театров Пермского края. Первым на это обратило внимание издание «Новый компаньон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

В номинации «Опера» соискателями стали спектакли Пермского театра оперы и балета: «Царская невеста» в постановке Андрея Прикотенко и «Вольный стрелок» в постановке Антона Федорова. В номинации «Современный танец» заявлены также два спектакля: «Лимб» Театра-Театра и «Поэма странствий» театра «Балет Евгения Панфирова». Хореографом первого выступает Константин Кейхель, второго — Игорь Киров. В номинации «Классический балет» фигурирует «Жизель» Пермского театра оперы и балета в версии Алексея Мирошниченко. Единственный прикамский претендент в номинации «Драматический театр/Большая форма» — спектакль Лысьвенского театра драмы «Время женщин».

В текущей версии «Золотой маски» спектакли проходят отбор на двух этапах: сначала экспертный совет смотрит присланные театрами видеозаписи, из которых формируется длинный список соискателей. Затем эти постановки эксперты смотрят на местах и формируют короткий список, в который входят номинанты. Из них жюри выбирает лауреатов.