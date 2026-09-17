В Ульяновске открыли рабочее движение по мосту через Свиягу

В Ульяновске открыто рабочее движение по мосту через реку Свиягу в створе улиц Шевченко-Смычки. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Губернатор Алексей Русских осмотрел выполненные строительно-монтажные работы и открыл движение через переправу. Мост возвели благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Окончательный ввод объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2026 года. После открытия движения у жителей и гостей Ульяновска появится альтернативный путь между Засвияжьем и Ленинским районом, что позволит сократить расстояние и время в пути, а также разгрузить другие мосты через Свиягу.

Андрей Сазонов