В Саратовской области кандидат от ЕР снялся с выборов за сутки до голосования

За день до старта трехдневного голосования в Саратовской области от участия в муниципальных выборах отказался кандидат от «Единой России» (ЕР) Роман Байбиков, сообщили в избирательной кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Пугачева Фото: Администрация Пугачева

Действующий депутат совета Пугачева и по совместительству директор местного парка культуры и отдыха баллотировался по одномандатному округу № 12. Согласно избиркому, осованием для снятия с гонки стало личное заявление. Выборы в совет муниципального образования города Пугачева, как и по всей стране, пройдут в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября.

Роман Байбиков возглавлял пугачевский парк культуры и отдыха имени В. А. Важина. Параллельно занимал кресло депутата горсовета и координировал партийные проекты «Единой России».

Никита Маркелов