Врачи в Удмуртии впервые провели операцию по пересадке печени

Врачи РКБ №1 в Удмуртии впервые провели пересадку печени по программе трансплантации. Как сообщили в минздраве республики, первым пациентом стал мужчина с циррозом печени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

Больной находился под наблюдением врачей около двух лет. Он был включен в лист ожидания на пересадку и прошел необходимую подготовку. «Раньше за такими операциями приходилось ездить в федеральные медцентры»,— написала врио главы Удмуртии Ольга Абрамова.

Операцию в течение пяти часов проводили местные врачи совместно со специалистами Национального центра трансплантологии и искусственных органов (НМИЦ) имени Шумакова. Она прошла успешно. Пациент находится в отделении.

Более года назад в Удмуртии начали проводить операции по пересадке почки. И. о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин сказал, что за девять месяцев было проведено 12 таких медицинских вмешательств.