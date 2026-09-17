Нижегородца с психическим заболеванием вернули с СВО домой после года жалоб

Имеющего серьезные заболевания жителя Нижегородской области вернули домой с СВО после года разбирательств. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына.

Супруга нижегородца пожаловалась омбудсмену, что ее муж, состоящий на учете с психическим расстройством и нуждающийся в постоянном приеме рецептурных препаратов, уехал на заработки и через некоторое время сообщил, что заключил контракт на военную службу.

Как пишет Оксана Кислицына, первая военно-врачебная комиссия признала его ограниченно годным. Омбудсмен вместе с супругой обратились с просьбой проверить законность заключения контракта.

В итоге в ситуацию вмешалась военная прокуратура. Нижегородца сначала перевели на хозяйственные работы в медроту, где он мог получать медицинскую помощь. Затем его отправили в госпиталь, провели полное обследование и лечение. В результате новая врачебная комиссия поставила категорию «Д», признав, что он не годен к военной службе.

Сейчас нижегородец находится в отпуске с последующим увольнением и ждет официального исключения из списков части.

Галина Шамберина