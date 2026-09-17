Житель Красноармейска отсидел 15 суток за дебош на АЗС

Красноармейский городской суд Саратовской области дважды подряд отправил под административный арест местного жителя Асифа Ибрагимова, признанного виновным в мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Как следует из картотеки суда, гражданин сперва выразил несогласие с прекращением отпуска бензина на АЗС «Роснефть», перевернув мусорный бак, а затем — разбив входную дверь районного отдела МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Согласно материалам дела, первый инцидент произошел ночью 3 августа на автозаправочной станции «Роснефть» в Красноармейске, где на тот момент был остановлен отпуск бензина. Как указано в постановлении суда, господин Ибрагимов «громко выражался грубой нецензурной бранью, перевернул мусорный бак, а также бросал ограждающие конусы», не реагируя на замечания других посетителей АЗС. Эти показания подтвердили трое опрошенных свидетелей. В суде гражданин вину не признал, сославшись на то, что замечаний ему никто не делал, и объяснил свое поведение «отсутствием отпуска гражданам бензина». При этом он не стал оспаривать ни переворачивание бака, ни бросание конусов. 5 августа суд назначил ему трое суток административного ареста.

Освобождение из спецприемника не способствовало исправлению господина Ибрагимова. Вечером 8 августа, как следует из второго постановления того же суда, он «громко выражался грубой нецензурной бранью» у входа в отдел МВД по Красноармейскому району и разбил стекло входной двери. Вину правонарушитель вновь не признал, однако факты, изложенные в протоколе, не отрицал. Суд назначил ему 12 суток ареста.

Примечательно, что в обоих постановлениях суд указал: господин Ибрагимов неоднократно привлекался к административной ответственности, постоянного места работы и источника дохода не имеет. Между тем, по открытым данным, он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с видом деятельности по ОКВЭД «торговля фруктами и овощами».

Никита Маркелов