МЧС проверило избирательные участки Оренбуржья перед выборами

В преддверии выборов депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Оренбургской области сотрудники МЧС проверили избирательные участки в регионе. На всех пунктах специалисты провели контрольные мероприятия и профилактические визиты для обеспечения безопасности во время голосования.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверки направлены на повышение противопожарной защиты объектов и своевременное реагирование на возможные ЧС. Кроме того, с администрациями объектов и представителями избиркомов отработаны действия по эвакуации людей на случай пожара или чрезвычайной ситуации.

В МЧС сообщили, что принятые меры обеспечат безопасную и комфортную обстановку для всех участников голосования, которое пройдет 18, 19 и 20 сентября.

Яна Вежлева