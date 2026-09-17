В Оренбуржье суд вынес приговор браконьеру без лицензии за убийство двух косуль

Мировой судья судебного участка в границах Кваркенского района Оренбургской области вынес приговор местному жителю, обвиняемому по ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Пресс-служба суда сообщает, что мужчина без специального разрешения застрелил из охотничьего ружья двух сибирских косуль в естественной среде обитания. После этого он разделал туши ножом и спрятал мясо животных в снегу, однако был задержан сотрудниками полиции.

Фигурант во время предварительного расследования добровольно возместил ущерб в размере 80 тыс. руб. Суд учел, что мужчина ранее не был судим, полностью признал вину и возместил ущерб, в связи с чем удовлетворил ходатайство адвоката и прекратил уголовное дело. Обвиняемому назначили штраф в размере 40 тыс. руб. Орудие и средства совершения преступления при этом были конфискованы в доход государства.

Яна Вежлева