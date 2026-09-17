В Самарской области доход самозанятых суммарно превысил 200 млрд рублей

В Самарской области специальный налоговый режим для самозанятых действует с 2020 года. Суммарный доход составил 211 млрд руб. Об этом сообщает минэкономразвития региона.

Количество плательщиков налога на профессиональный доход превышает 397 тыс. человек. С 2020 года самозанятые выплатили более 9 млрд руб. налога.

В министерстве отмечают, что к наиболее популярным видам деятельности среди самозанятых относятся: перевозка пассажиров и грузов, строительство, парикмахерские и косметические услуги, ИТ-сфера.

С 1 октября для самозанятых вступят в силу нововведения по работе с агрегаторами и цифровыми платформами. Так, начнет действовать лимит — до 60 часов в месяц работы на одного заказчика. Если лимит превышен, платформа приостановит выдачу и прием заказов.

Руфия Кутляева