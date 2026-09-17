Губернатор поручил найти деньги на замену труб 1970-х годов в Энгельсе

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил продолжить реконструкцию главного самотечного коллектора в Энгельсе до «полного решения проблемы». В текущем году в городе уже обновлено 450 метров сетей, в 2027 году власти планируют заменить еще более 300 метров трубопровода, параллельно изыскивая средства на последующие периоды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Романа Бусаргина Фото: telegram-канал Романа Бусаргина

По словам господина Бусаргина, в 2026 году подрядная организация провела замену 450 метров коммуникаций на участках по улицам Менделеева и Молодежной. В настоящее время ремонтные работы ведутся на отрезке до улицы Ломоносова. Глава региона подчеркнул, что правительство области продолжит оказывать муниципалитету поддержку в вопросах выделения дополнительного финансирования.

Необходимость масштабной модернизации системы водоотведения в Энгельсе обусловлена критическим износом инфраструктуры: трубы главного самотечного коллектора были проложены еще в 1970-х годах. «Важно задействовать все имеющиеся механизмы и финансовые инструменты для оперативного проведения работ»,— отметил губернатор.

Отдельное внимание господин Бусаргин уделил вопросу восстановления благоустройства на территориях, где земляные работы уже завершены. Он обратил внимание руководства Энгельса на необходимость решить эту задачу в кратчайшие сроки.

Уже принято решение, что в 2027 году будет заменено свыше 300 метров сетей, при этом региональные власти начали поиск финансовых возможностей для продолжения реконструкции в 2028 году и далее.

Никита Маркелов