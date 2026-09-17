В Перми запустили движение на путепроводе по Монастырской улице

Завершен полный объем ремонтных работ на путепроводе по Монастырской улице, движение по нему открыто с сегодняшнего дня. Сейчас рабочие выполняют подгонку гранитного камня, чеканку швов и занимаются пусконаладкой уличного освещения и архитектурной подсветки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Также возобновился проезд на участке улицы Максима Горького. Там рабочие уже обустроили пешеходный переход, парковочную зону и укрепили откос у железной дороги георешеткой.

Подрядчиком работ выступает Мостоотряд №123, филиал АО «Уралмостострой». Его руководитель Юрий Истягин рассказал, что этот объект стал для компании «серьезным вызовом». «Здесь одновременно нужно было решить сложные инженерные задачи и сохранить исторический облик путепровода»,— отметил он.

Напомним, автомобильный путепровод над железнодорожной веткой по Монастырской расположен возле железнодорожного вокзала Пермь I. Он был построен в 1897–1899 годах по проекту инженера И. Н. Быховца и лег в основу развития промышленной индустрии города, обеспечивая беспрепятственное разведение автомобильного и железнодорожного транспорта. Ремонт путепровода начался в 2025 году.