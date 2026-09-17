Уголовное дело о покушении на кражу 136 тонн нефти рассмотрит Добрянский суд

ГУ МВД России по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении восьми участников организованной группы, обвиняемых в покушении на кражу из нефтепровода, проходящего по территории Добрянского округа. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Как установило следствие, организатором преступления выступил житель Березников. Двое его подельников имели в распоряжении большегрузные тягачи с прицепами-цистернами для перевозки нефтепродуктов, а также специальные разрешения на транспортировку опасных грузов. Они привлекли еще трех водителей, которые должны были перевозить похищенное. В распоряжении злоумышленников также имелся трактор «Беларус», который один из соучастников использовал для блокировки дороги к месту преступления. Еще один соучастник вел наблюдение за местом незаконной врезки, чтобы вовремя сообщить о появлении посторонних лиц. Злоумышленники были задержаны с поличным оперативниками УФСБ в момент хищения более 136 тонн нефтепродуктов на общую сумму свыше 4 млн руб.

Уголовное дело будет направлено в Добрянский районный суд для рассмотрения по существу.