Дом Гардениных в Воронеже откроют для посетителей

16 сентября 2026 года в Воронеже состоялось торжественное открытие нового музейного пространства «Дом Гарденина», вошедшего в состав музейного комплекса «Петровский остров». В праздничной церемонии приняли участие заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Алексей Гордеев и губернатор Воронежской области Александр Гусев. После масштабных реставрационных работ в одном из старейших сохранившихся каменных жилых зданий Воронежа XVIII века разместилась современная экспозиция, посвященная Петру I и его сподвижникам, а также истории Воронежской земли петровской эпохи.

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Возрождение старейшей усадьбы

«Дом Гарденина» представляет собой уникальный памятник гражданской архитектуры первой половины XVIII столетия. Историческое здание неразрывно связано с известным воронежским купеческим родом. Основатель местной суконной мануфактуры Потап Гарденин являлся современником Петра I и одним из наиболее заметных предпринимателей своего времени. В 1700 году, в период активного возведения корабельных верфей, территория вокруг Успенской церкви подверглась расселению, и именно тогда Гарденины выбрали участок для обустройства фамильной усадьбы, где впоследствии и был построен дошедший до наших дней дом.

Масштабный проект по возрождению исторического памятника стартовал в 2023 году и находился на особом контроле господина Гордеева. Приветствие по случаю открытия музея направил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. В своем обращении он подчеркнул, что, органично сочетаясь, наполнение «Дома Гарденина» позволит ему стать не только знаковой достопримечательностью Воронежа, но и востребованным у горожан центром исторического просвещения.

Главным партнером создания экспозиции «Петр I и его сподвижники в Воронежском крае» выступил Сбербанк, поддержавший проект по личному решению Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа.

«Сегодня состоялось историческое событие, с учетом того, что сами воронежцы все говорят: "Петр I дал мощный импульс развитию города". Каждый, кто приезжает в Воронеж из наших гостей, туристов, тоже слышит про Петра I. Конечно, хотелось все визуализировать. И вот четыре года назад мы выбрали самое старинное здание в Воронеже. Принадлежало оно купеческому роду Гардениных — сподвижникам Петра I. Дом был уже практически разрушен, но являлся историческим памятником — нам удалось его восстановить. Хочу поблагодарить спонсоров и всех, кто принимал участие. Прежде всего, Сбербанк России — Герман Оскарович Греф заинтересовался этим проектом, и Сбербанк его поддержал. Считаю, у нас получилась очень красивая и интересная экспозиция, которая вместе с "Гото Предестинацией", с Адмиралтейским храмом создает понимание, что такое Петр I и Воронеж 300 лет назад»,— сказал заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев.

Новая визитная карточка города

Приветствуя гостей церемонии, губернатор отметил, что Воронеж обрел замечательный музейный комплекс, посвященный славной петровской эпохе. Глава региона обратил внимание на то, что само здание выступает подлинным ровесником времен зарождения отечественного регулярного флота, а его содержательное наполнение наглядно напоминает о роли Воронежской земли в поворотные моменты отечественной истории. Господин Гусев заверил, что окружающая территория также не останется без внимания.

«Ошеломляющие впечатления! Потому что такого наполнения и такого сочетания историчности с современными технологиями я, честно говоря, еще не видел. Поэтому уверен, что жители Воронежа и нашей области будут здесь постоянными гостями. И безусловно, это может стать новой визитной карточкой города. Отсюда действительно может начаться развитие всей территории, связанной с Петровской эпохой, именем Петра и людьми, которые помогали ему в его больших начинаниях и делах»,— отметил губернатор.

Особую роль в реализации масштабного начинания сыграла Татьяна Гордеева, почетный гражданин Воронежской области, выступившая идейным вдохновителем возрождения «Дома Гарденина». За выдающийся личный вклад, инициативу и объединение специалистов Александр Гусев вручил ей медаль «За труды во благо земли Воронежской».

Госпожа Гордеева выразила признательность краеведам, архитекторам, художникам и руководству «Фонда культурного наследия», подчеркнув строгий контроль за расходованием средств. Кроме того, Благодарностью Губернатора Воронежской области были отмечены художник-реставратор антикварной мебели Анатолий Карпеченко и художник Евгений Кравцов, выполнивший живописные копии исторических портретов для музейного пространства.

Мультимедийное погружение в историю

Экспозиционное пространство объединяет восемь тематических залов, демонстрирующих становление Воронежа в статусе колыбели флота и быт купечества. В экспозицию вошли подлинные произведения живописи и предметы музейного фонда из собраний Воронежского областного художественного музея имени И.Н. Крамского и Воронежского областного краеведческого музея. Дополняют экспозицию репродукции и изображения из крупнейших федеральных музейных собраний, в том числе Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Государственного исторического музея и других учреждений культуры. Основу собственной коллекции нового музея заложили подлинные предметы культурно-исторического значения, переданные в дар Алексеем и Татьяной Гордеевыми, Борисом Нестеровым, Василисой Ферингер, Сергеем Журавлевым, а также Женсоветом Гражданского собрания «Лидер».

Экспозиция органично дополнена современными цифровыми инструментами Сбера, включая нейросеть Kandinsky, при помощи которой были анимированы исторические портреты и подготовлен тематический мультфильм. Для широкой аудитории подготовлен документальный фильм «Дом Гарденина: верфь времени», приуроченный к открытию. Премьера фильма состоится 18 сентября на канале «Россия 1».

«Дом Гарденина — это пример того, как наследие веков служит настоящему и будущему. Дерево не растет без корней, а человек — без памяти об истории. У Сбера в этом году тоже юбилей: 185 лет. Как и Дом Гарденина, мы прошли через разные эпохи. И понимаем, что без знания прошлого нельзя построить счастливое будущее. Поэтому так важно сохранять нашу историю и бережно передавать ее детям и внукам. Экспозиция музея замечательная. В ней нашли отражение и экспонаты, отсылающие к Петровской эпохе, и история самого рода Гардениных. Уверен, каждый найдет здесь что-то важное для себя. А чтобы юным посетителям было еще интереснее погружаться в прошлое, мы дополнили экспозицию контентом, созданным в нейросети Kandinsky»,— подчеркнул председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Абрамкин.

Для всех жителей и гостей города обновленный музейный комплекс официально откроет свои двери 22 сентября 2026 года.