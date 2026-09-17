В Самаре интерес к долгосрочной аренде квартир вырос на 34% в августе

В Самаре в августе интерес к долгосрочной аренде квартир вырос на 34% по сравнению с июлем. В целом по России интерес прибавился на 26%. Об этом сообщает «Авито Недвижимость» со ссылкой на аналитический центр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В последнюю неделю августа интерес к долгосрочной аренде квартир в Самаре возрос на 32% по сравнению с первой неделей месяца. По России интерес был на 22% выше.

Предложение на рынке долгосрочной аренды за месяц в целом осталось стабильным, на уровне июля. Доля предложений от собственников на платформе по итогам августа составила 53%.

Самара попала в число городов с наиболее заметной динамикой средней ставки долгосрочной аренды за год. Так, стоимость аренды в среднем в городе снизилась на 5% и составила 30 тыс. руб.

Руфия Кутляева