«КОРТРОС-Пермь» получил разрешение на строительство жилого квартала в микрорайоне  ДКЖ

ГК «КОРТРОС» получила разрешение на строительство первой очереди квартала «Арт СИТИ» в рамках комплексного развития территории микрорайона ДКЖ. Здесь планируется возвести дома разной этажности общей площадью более 26 тыс. кв. м, из которых жилье составит около 16,5 тыс. кв. м.

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Как сообщает пресс-служба застройщика, «КОРТРОС» уже приступил к строительству квартала «Ультима СИТИ». «Арт СИТИ» расположен в непосредственной близости от Краевой музыкальной школы, планируется создание нескольких прогулочных зон и арт-объектов. Проектом предусмотрены закрытые дворы и большой подземный паркинг.

Напомним, группа компаний «КОРТРОС» в апреле 2024 года выиграла торги краевого минстроя на право комплексного развития территории в микрорайоне ДКЖ. Площадка 25,3 га ограничена улицами Учительской, Боровой, Каменского, Папанинцев, Переселенческой, Гатчинской и Энгельса. Компания планирует возвести там около 200 тыс. кв. м жилья, соцобъекты, дорожную инфраструктуру. В районе возведут новую школу на 1400 учеников и детский сад на 200 мест, создадут более десяти скверов и общественных пространств. Для реновации территории требуется также расселить и снести аварийные дома. Всего планируется возведение четырех ансамблей: «Ультима СИТИ», «Арт СИТИ», «Парк СИТИ» и «Пермь СИТИ».