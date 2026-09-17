Управляющая компания из Уфы выплатит штраф за травму ребенка во дворе дома

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Башкирии обязала управляющую компанию из Уфы выплатить 135 тыс. руб. штрафа, а также 270 тыс. руб. компенсации морального вреда.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, в мае 2025 года на уфимского школьника во дворе дома упали футбольные ворота, после чего у него болела голова и ухудшилось зрение.

Организация по защите прав потребителей и родители ребенка просили суд взыскать с управляющей компании, которая отвечает за придомовую территорию, в пользу родителей пострадавшего 20 тыс. руб. компенсации морального вреда, а в пользу подростка — 250 тыс. руб. и штраф.

Суд первой инстанции обязал управляющую компанию выплатить компенсацию морального вреда в размере 270 тыс. руб., но во взыскании штрафа отказал, так как школьник и его родители не проживали в доме, к которому относится игровая площадка. С жалобами в ВС Башкирии обратились истец и ответчик. Апелляционная инстанция установила, что пострадавший во дворе соседнего дома ребенок как потребитель имеет право на безопасную услугу.

Майя Иванова