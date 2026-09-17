Неформальная занятость в Челябинской области выросла на 19%

Во втором квартале 2026 года число жителей Челябинской области, занятых в неформальном секторе, составило 328,3 тыс. человек. Это на 18,8% больше, чем в апреле — июне 2025-го, указано в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В целом по России в неформальном секторе во втором квартале этого года были заняты 15,2 млн человек, что всего на 0,7% больше, чем год назад. Однако с 2019-го для аналогичного периода это максимальное значение. В гендерном разрезе на мужчин пришелся 51% всех неформально занятых, на женщин — 49%. Самая серьезная динамика роста числа работающих без трудового договора зафиксирована в Тюменской (+87,7%) и Липецкой областях (+58,8%), а также в Еврейской автономной области (+40,2%). При этом в некоторых регионах замечено и значительное сокращение количества неформально занятых: это Свердловская (62,9%) и Магаданская (60,3%) области, а также Забайкальский край (34%).

Виталина Ярховска