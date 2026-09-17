В Лысых Горах благоустроили сосновый бор за счет нацпроекта

В рабочем поселке Лысые Горы Саратовской области завершено благоустройство лесопарковой зоны «Сосновый бор», расположенной near Димитриевской церкви и городского стадиона. Работы проведены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Саратоской области Фото: Правительство Саратоской области

Как сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области, территория была выбрана для благоустройства по итогам Всероссийского голосования. В ходе работ проведена очистка участка от сухостоя и валежника, устроены пешеходные дорожки с щебеночным покрытием, смонтирована система наружного освещения. В ведомстве подчеркивают, что при проведении работ живые деревья сохранены.

"Благодаря федеральному проекту в городах и поселках Саратовской области ежегодно появляются новые благоустроенные общественные территории и обновляются уже существующие места отдыха. Так, с 2018 года в регионе благоустроили свыше 1,7 тыс. таких территорий«,— заявил первый заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.

В администрации Лысогорского района отметили, что придание территории статуса общественной зоны должно обеспечить ее защиту от несанкционированных вырубок. Кроме того, регулярная уборка сухой растительности снижает риск лесных пожаров.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» запущен в 2025 году по указу президента РФ Владимира Путина. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» предусматривает благоустройство общественных пространств по итогам рейтингового голосования среди жителей муниципальных образований.