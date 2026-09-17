Суд в Саратове оставил Филиппу Киркорову пирс у Москвы-реки

Расположенный в Саратове Первый кассационный суд общей юрисдикции поставил точку в споре о береговой полосе Москвы-реки. Суд отклонил жалобу саратовского бизнесмена Глеба Рыськова, требовавшего снести постройки народного артиста России Филиппа Киркорова и открыть гражданам доступ к берегу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Бизнесмен просил признать незаконным образование земельного участка в Подмосковье, принадлежащего на праве собственности Филиппу Киркорову, а также обязать ответчика обеспечить беспрепятственный доступ к береговой полосе общего пользования реки Москвы за счет сноса и переноса всех построек, расположенных в границах участка.

Жалоба оставлена без удовлетворения. Как следует из сообщения пресс-службы суда, суды первой и апелляционной инстанций «не нашли правовых оснований для удовлетворения исковых требований», поскольку истец не представил доказательств того, что постройки, которых он требует лишиться, нарушают его права и законные интересы. Суд установил: объекты находятся на участке в частной собственности ответчика, права на который господин Киркоров «оформил на законных основаниях». «Судебной защите подлежит существующее нарушенное право, вместе с тем данных обстоятельств применительно к Рыськову Г. А. не установлено»,— указал суд.

В феврале 2026 года в удовлетворении иска господину Рыськову отказал Красногорский городской суд Московской области, а в мае Московский областной суд оставил это решение без изменения. Предметом спора выступил участок певца на берегу Москвы-реки в Красногорске, которым он владеет с 2014 года. По версии истца, частный пирс и иные постройки артиста препятствуют гражданам в пользовании 20-метровой береговой полосой общего пользования.

Защита народного артиста, возражая против иска, обращала внимание суда на судебную активность истца: по словам юристов, Глеб Рыськов вместе с отцом подал порядка 600 исков к различным лицам, в том числе российским знаменитостям. Ранее господин Рыськов также направлял обращение в Генпрокуратуру с требованием проверить законность сделки по покупке участка.

Мотивированный текст кассационного определения будет доступен после его официального опубликования. Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда РФ.

Никита Маркелов