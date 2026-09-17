Горы то мое

Мэрия Ульяновска через суд требует снести две канатные дороги, возведенные компанией «Ленинские горки» в рамках строительства горнолыжной трассы на склоне Волги, как недействующие и аварийные. Власти хотят возвести новую канатную дорогу как элемент туристической и транспортной инфраструктуры. Горнолыжный комплекс давно закрыт в связи с начавшимися оползневыми процессами. «Ленинские горки» признаны банкротом и находятся в процедуре конкурсного производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кресельная канатная дорога "Ленинских горок" в Ульяновске

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Кресельная канатная дорога "Ленинских горок" в Ульяновске

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В Арбитражный суд Ульяновской области поступил иск администрации областного центра к компании «Ленинские горки» (ООО) о сносе объектов недвижимости. Мэрия требует обязать ООО в течение трех месяцев после решения суда демонтировать буксировочную канатную дорогу и горнолыжную трассу протяженностью 383 метра, пассажирскую подвесную канатную дорогу протяженностью 559 метров, а также ее нижнюю и верхнюю станции. Суд принял иск к рассмотрению и назначил заседание на 30 сентября. В качестве заинтересованного лица привлечен конкурсный управляющий ООО «Ленинские горки» Александр Фомин. Администрации города рекомендовано представить суду договоры аренды указанных в иске участков, акт обследования объектов, а также обоснования требований сноса.

ООО «Ленинские горки» было зарегистрировано в мае 2005 года в Ульяновске. Основные учредители — московский предприниматель Олег Гаевский (53,9 %) и ульяновский бизнесмен Денис Барышников (7,9 %, он же контролировал еще 6,5 % через ныне ликвидированное ООО «Боулинг-центр»). Еще 24,2 % принадлежало самому ООО «Ленинские горки».

В мае 2005 года представленный компанией проект горнолыжного спортивно-развлекательного комплекса «Ленинские горки» с его размещением на крутом высоком склоне правого берега Волги рядом с центром Ульяновска был одобрен областным инвестсоветом и после этого находился под непосредственным патронажем тогдашнего губернатора Сергея Морозова. Местные экологи, геологи и специалисты по противооползневой защите были против строительства «горнолыжки», заявляя, что зона ее размещения — оползневая, и вырубка деревьев приведет к дестабилизации поверхностного слоя склона. В феврале 2008 года комплекс был открыт. В октябре 2010 года именно на склоне комплекса произошел оползень, после чего комиссия по ЧС запретила его эксплуатацию. В том же году по заявлению кредитора — ЗАО «УК “Эффективное инвестирование”», подконтрольного Олегу Гаевскому, была начата процедура банкротства, перешедшая в стадию конкурсного производства (кредиторская задолженность — около 180 млн рублей). В 2012 году правительство региона заявило, что заинтересовано в возобновлении работы горнолыжного комплекса и намерено выкупить его, но не согласно с ценой, которую им выставил господин Гаевский — 711 млн руб. Губернатор Сергей Морозов пригрозил бизнесмену, что «вырвет и отдаст ему вышки канатной дороги», а на их месте поставит новые, на что господин Гаевский заявил, что никто не может тронуть его имущество на земле, которую компания официально арендует. В облправительстве тогда отмечали, что стоимость всего комплекса «может быть 100–300 млн руб., не более». В 2020 году процедура конкурсного производства была прекращена, поскольку имущество «Ленинских горок» так и не было продано, а средств на продолжение процедуры у компании не было. В марте 2021 по заявлению кредитора Алексея Потапова (гендиректор ООО «Ресторан и доставка», исковые требования на 977 тыс. руб.) в отношении компании вновь была введена процедура банкротства. В феврале 2024 года вновь введено конкурсное производство, несколькими лотами выставлено на продажу имущество ООО общей стоимостью почти 310 млн руб. Покупателей тогда также не нашлось.

Сейчас, по данным портала fedresurs.ru, имущество «Ленинских горок» снова выставляется на продажу (прием заявок с 6 октября по 15 декабря одним лотом с начальной ценой 150,081 млн руб. по принципу понижения цены до предельных 35 млн руб.).

Буксировочная канатная дорога всего проработала четыре сезона. Подвесная же была создана на базе прежней канатной дороги (построенной в 1987 году и закрытой в конце 1990-х годов из-за технического износа), но с новым оборудованием компании «Доппельмайр» (Австрия). Новая канатная дорога не работала ни одного дня — вечером 11 июня 2015 года во время ее подготовки к пуску разбился директор «Ленинских горок» Михаил Лузин, сорвавшись с шестиметровой высоты. После этого канатная дорога так и не запускалась.

Земельные участки (право их аренды входит также в конкурсную массу) арендованы у города до 2061 года, а области — до 2070 года.

В мэрии «Ъ» пояснили, что администрация города больше не может терпеть наличие на волжском склоне ржавеющих и недействующих объектов, «которые только портят общий вид города». Как пояснил «Ъ» глава управления информационной политики, мэр Ульяновска Александр Болдакин даже лично проводил переговоры с Олегом Гаевским о будущем канатной дороги, «но положительного решения не было». «Мы были готовы принять канатную дорогу на свой баланс, привести ее и прилегающую территорию в достойное состояние, но не получилось. Кроме того, наши специалиста из МБУ “Управление инженерной защиты” и МБУ “Стройзаказчик” провели обследование состояния объектов канатной дороги и пришли к выводу, что ее эксплуатация невозможна. Болдакин тогда прямо сказал, что не может больше видеть это страшилище в центре города»,— заметил господин Шафиров. Он также пояснил, что сейчас в планах мэрии после демонтажа старых объектов строительство новой канатной дороги, которая стала бы элементом туристической и транспортной инфраструктуры Ульяновска. Сейчас, по его словам, идет поиск инвестора. При этом, сказал господин Шафиров, о возобновлении работы горнолыжного комплекса речи не идет, «потому что там остается много вопросов, связанных с оползневыми процессами». По разным оценкам, стоимость новой канатной дороги кресельного типа длиной 559 метров может потребовать затрат инвестора в размере от 250 млн руб. до 550 млн руб.

Получить комментарии Олега Гаевского не удалось — по своим телефонам он был в среду недоступен. Конкурсный управляющий «Ленинских горок» Александр Фомин сказал «Ъ», что он будет возражать против требований мэрии, поскольку его обязанность в соответствии с законом — обеспечить продажу имущества для исполнения требований кредиторов. Он заметил, что если и при этих условиях объявленных торгов не найдется покупатель, будут объявляться новые со следующим понижением цены.

Сергей Титов, Ульяновск