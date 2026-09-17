В Саратове участник наркогруппы получил восемь лет колонии строгого режима

Суд в Саратове вынес приговор 20-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на сбыт наркотиков в составе организованной группы. Ему назначено восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре региона.

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По данным следствия, фигурант действовал по указанию куратора в составе ОПГ. Он прибыл в СНТ «Бройлер» Гагаринского района, где извлек из тайника чуть менее 60 г разных наркотиков для дальнейшего сбыта, сообщает гособвинение. Утром 11 июня молодой человек оборудовал закладку на Вишневом проезде и передал координаты тайника другим участникам группы, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Действия обвиняемого квалифицированы как покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере с использованием интернета (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Учитывая объем изъятого вещества и роль подсудимого в структуре группы, суд назначил наказание ниже максимально предусмотренного санкцией статьи срока. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Никита Маркелов