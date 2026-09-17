В Оренбуржье грузовой поезд смертельно травмировал человека на железной дороге

Вечером 16 сентября грузовой поезд смертельно травмировал женщину, которая нарушила правила нахождения на железной дороге. Произошло это на перегоне Нижнесакмарская — Оренбург, сообщает Центральное МСУТ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что машинист «предпринял экстренные меры, однако предотвратить трагедию не смог». Женщина скончалась на месте происшествия от полученных повреждений.

Организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Руфия Кутляева