Почти 600 дорогостоящих госпитализаций в Оренбуржье были оплачены по ОМС

За восемь месяцев 2026 года в Оренбургской области за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) было оплачено порядка 600 госпитализаций стоимостью свыше 500 тыс. руб. каждая. Данные накануне опубликовало региональное правительство.

Большая часть обращений относится к высокотехнологичной медицинской помощи. Например, 22 пациентам трансплантировали почку (1,3 млн руб. за случай), 15 человек прошли комплексное лечение при ожогах более 50% поверхности тела (2,3 млн руб.), еще 55 жителям — при ожогах 30–50% (800 тыс. руб.). Трем пациентам выполнили повторные операции сразу на нескольких клапанах сердца (1 млн руб. за случай).

Одними из самых дорогих случаев стали госпитализации для продолжительной заместительной почечной терапии — в среднем 900 тыс. руб. Самым дорогим случаем по ОМС в этом году оказалось лечение несовершеннолетнего пациента с хронической болезнью почек, которое длилось почти 8 месяцев и обошлось в 4,5 млн руб.

Яна Вежлева