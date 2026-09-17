Часть школ в Кстове перевели на дистант из-за атак БПЛА

В связи с атакой БПЛА в некоторых школах в Кстовском районе 17 сентября введен режим дистанционного обучения, сообщает департамент образования администрации Нижнего Новгорода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На дистант перевели учащихся первой смены, уточнили в ведомстве. Вторая смена занимается в обычном режиме.

«Родители оповещены через школьные чаты. Учебный процесс не прерван», — подчеркнули в департаменте.

Как писал «Ъ», ночью и утром 17 сентября в Нижегородской области отразили атаку 43 беспилотников.

Людмила Аристова