Часть школ в Кстове перевели на дистант из-за атак БПЛА
В связи с атакой БПЛА в некоторых школах в Кстовском районе 17 сентября введен режим дистанционного обучения, сообщает департамент образования администрации Нижнего Новгорода.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
На дистант перевели учащихся первой смены, уточнили в ведомстве. Вторая смена занимается в обычном режиме.
«Родители оповещены через школьные чаты. Учебный процесс не прерван», — подчеркнули в департаменте.
Как писал «Ъ», ночью и утром 17 сентября в Нижегородской области отразили атаку 43 беспилотников.