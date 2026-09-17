Александр Грищенко покинул тренерский штаб «Оренбурга»

Александр Грищенко, с января входивший в тренерский штаб Ильдара Ахметзянова и отвечавший за подготовку команды при игре на стандартных положениях, покидает ФК «Оренбург». Об этом пресс-служба клуба сообщила сегодня в своих соцсетях.

Специалист продолжит карьеру в качестве главного тренера ульяновской «Волги». В 2024 году он уже уходил с аналогичной должности в «Балтике», где также возглавлял вторую ее команду.

В «Оренбурге» поблагодарили Александра Грищенко за работу и пожелали удачи на новом месте.

Яна Вежлева