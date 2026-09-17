НОВИКОМ развивает благотворительную деятельность на новых территориях

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) оснастил необходимым оборудованием и современными игровыми площадками детские учреждения Херсонской и Запорожской областей. Помощь банка в рамках акции «Детям — в руки» позволяет обновить инфраструктуру и создать условия для всестороннего развития детей.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

НОВИКОМ продолжает системно поддерживать социальные и реабилитационные учреждения Запорожской и Херсонской областей. Финансирование направлено на укрепление их материально-технической базы и создание необходимых условий для работы с детьми.

При содействии банка приобретены оборудование, мебель, бытовая техника и средства для организации комфортной и безопасной среды для детей. Помощь уже получили Центр социального обслуживания Запорожской области, Новокиевский социально-реабилитационный центр для детей, Мелитопольский детский центр реабилитации и Алешкинский детский дом-интернат. Благотворительная инициатива реализуется под эгидой Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и фонда «Страна для детей».

«НОВИКОМ всегда рад оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, а особенно детям. Ведь верно говорят – чужих детей не бывает! Для нас очень важно, чтобы ребята, живущие на новых российских территориях и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, чувствовали внимание к себе, верили в добро, смотрели в будущее с оптимизмом и любили свою страну», — отметила старший вице-президент банка НОВИКОМ Ольга Карасева.

Ранее при поддержке холдинга «РТ-Финанс» и НОВИКОМа фонд «Страна для детей» открыл группу робототехники в Мелитопольском центре дневного пребывания для детей с инвалидностью «Мы вместе!». Проект рассчитан на воспитанников в возрасте от 5 до 15 лет.

«Детство должно оставаться детством при любых обстоятельствах — с возможностью играть, учиться, мечтать и радоваться простым вещам. Поэтому особенно важно, чтобы наша помощь действительно меняла качество жизни ребенка, его ощущение мира. Мы благодарны организациям, которые разделяют этот подход и помогают создавать устойчивые изменения. Мы будем вместе с нашими партнерами продолжать эту работу там, где она особенно необходима», — заявил директор благотворительного фонда «Страна для детей» Алексей Петров.

НОВИКОМ также оказывает помощь новым регионам в сотрудничестве с Воронежским региональным отделением Союза машиностроителей России, куратором которого является Председатель Правления банка Елена Георгиева. В рамках проекта «Всегда рядом» НОВИКОМ и Воронежский СоюзМаш поддерживают социальные и образовательные проекты в Луганской Народной Республике.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

*** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

*** Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»