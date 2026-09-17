Пермские бизнесмены подозреваются в незаконной валютной операции

Сотрудники Пермской таможни выявили незаконную валютную операцию на сумму более 3 млн руб. с использованием подложных документов. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пермская таможня Фото: пермская таможня

Как установили сотрудники таможни, для реализации преступной схемы сотрудники одной из пермских компаний изготовили поддельный внешнеэкономический контракт с иностранной фирмой на поставку автозапчастей. При этом сделка была фиктивной, а целью контракта стал исключительно вывод денежных средств за границу.

Пермская таможня возбудила в отношении подозреваемых уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидента с использованием подложных документов группой лиц по предварительному сговору).

Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до 1 млн руб.