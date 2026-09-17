Кассация отменила решение о взыскании ущерба с бывших руководителей «Башспирта»

Как стало известно «Ъ-Уфа», Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Кировского райсуда Уфы о взыскании ущерба с бывшего гендиректора «Башспирта» Рауфа Нугуманова, экс-директора торгового дома «Башспирт» Алексея Компанченко и предпринимателя Артура Хазигалеева в пользу торгового дома «Башспирт».

В марте 2025 года Кировский райсуд Уфы признал их виновными в причинении ущерба компании путем обмана или злоупотребления доверием (п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). Суд установил, что они, в частности, заключали невыгодные для «Башспирта» договоры аренды помещений, а в 2021-2022 годах подписали договоры купли-продажи недвижимости торгового дома «Башспирт». Подсудимые были приговорены к различным срокам наказания (господа Нугуманов и Хазигалеев — условно). В декабре того же года Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговоры и вернул дело на дополнительное расследование. Повторно в суд оно пока не поступало.

В январе этого года Кировский райсуд Уфы удовлетворил гражданский иск торгового дома, обязав господ Нугуманова, Компанченко и Хазигалеева выплатить торговому дому материальный ущерб: 33 млн руб. основного долга, 22,8 млн руб. — процентов за пользование чужими денежными средствами, а также проценты за каждый день просрочки с 29 июля 2025 года.

В июне Верховный суд Башкирии отменил решение суда первой инстанции в части процентов за пользование чужими денежными средствами. Ответчики должны были выплачивать их за каждый день просрочки на сумму ущерба со дня вступления решения суда в силу по день фактического погашения долга, исходя из ключевой ставки Банка России.

В кассационной жалобе, по данным «Ъ-Уфа», ответчики, в частности, указали, что приговор по уголовному делу был отменен, а новый пока не оглашен. Таким образом, ответчики невиновны в инкриминируемых им преступлениях. Кроме того, иск к господину Компанченко, бывшему руководителю истца, должен был рассматривать арбитражный суд, а не суд общей юрисдикции.

Ответчики также обратили внимание на истекший срок давности по эпизоду с продажей помещений торгового дома — за месяц до подачи иска в июне 2025 года.

Олег Вахитов