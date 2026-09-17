Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнут 21 сентября

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал постановление о начале отопительного сезона 2026-2027 годов с 21 сентября. Сразу теплыми батареи везде не станут, для заполнения всей системы и стравливания воздушных пробок потребуется время, отметил мэр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Он напомнил, что в первоочередном порядке отопление начнут давать в детских и лечебных учреждениях. С конца прошлой недели АО «ОКО», в чьем ведении находится большая часть отопления города, по заявкам подключило отопление более 20 детсадов, больниц и санаториев.

Галина Шамберина