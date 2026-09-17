В Башкирии будет туман и небольшой дождь

18 сентября в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, ночью по югу пройдет небольшой дождь, сообщает Башгидрометцентр.

Подует северо-западный, северный ветер, 3– 8 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до +2…+7°, в южных районах — до +12°, днем поднимется до +15…+20°.

На отдельных участках дорог ночью и утром ухудшится видимость из-за тумана до 500 м и менее.

В Уфе синоптики прогнозируют облачную погоду, без существенных осадков. Ночью и утром местами будет туман. Ожидается северо-западный, северный ветер, 3– 8 м/с. Температура воздуха ночью понизится до+5…+7°, днем — +17…+19°.

Майя Иванова