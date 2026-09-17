УФАС выявило нарушение в закупке на ремонт путепровода в Оренбуржье

Оренбургское УФАС выявило нарушение Закона о контрактной системе со стороны МКУ «Управление городского хозяйства». При проведении электронного запроса котировок на ремонт асфальтобетонного покрытия путепровода через железную дорогу заказчик не прописал дополнительные требования к участникам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поскольку речь шла о линейном объекте, а начальная цена контракта превысила 5 млн руб., в извещении следовало указать требования к опыту выполнения таких работ. Однако заказчик эти условия не выполнил.

Жалобу признали обоснованной. УФАС предписало заказчику отменить результаты закупки и скорректировать извещение. Кроме того, «Управлению городского хозяйства» грозит административный штраф по КоАП РФ.

Яна Вежлева