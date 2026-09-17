На содержание дорожек и МАФов в центре Челябинска готовы направить 52 млн рублей

Администрация Центрального района Челябинска объявила аукцион на содержание объектов озеленения и имущества города. Начальная цена контракта составляет 52,5 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит подметать и чистить дорожки, посыпать их песком, разбрасывать слежавшийся снег и сметать его с малых архитектурных форм, убирать газоны, цветники и живые изгороди, ухаживать за урнами, закрашивать несанкционированные надписи и прочее. Среди объектов — Бульвар Славы, несколько скверов, в том числе у театра оперы и балета и дворца спорта «Юность», Сад камней, набережная реки Миасс, мемориалы и аллеи. Срок окончания работ — середина апреля 2027 года.