«Спецкомплект» планирует построить крематорий в Дзержинске за 335 млн рублей

Компания «Спецкомплект» намерена построить кремационный комплекс в городе Дзержинске за 335 млн руб. Совет по земельным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил предоставление в аренду участка площадью 22,5 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Строить комплекс планируют на северо-западной стороне городского кладбища. Предполагаемый срок создания составляет 30 месяцев.

ООО «Спецкомплект» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2008 году. Уставный капитал составляет 15 тыс. руб. Генеральный директор — Алексей Геннадьевич Железов, учредитель — Ефим Александрович Буянов. Одним из бывших соучредителей, по данным «Спарк-Интерфакс», был Дмитрий Дзепа.

Пока в Нижегородской области действует один крематорий, он находится в Нижнем Новгороде.

Галина Шамберина