Вячеслав Федорищев назвал информацию о тяжких преступлениях в Самаре «частью вражеских манипуляций»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в чатах и пабликах региона выявлен ряд публикаций с недостоверной информацией. В них говорится о якобы совершенных тяжких преступлениях в Самаре. Об этом глава региона сообщил в своем канале в MAX.

Вячеслав Федорищев призвал граждан доверять только официальным источникам, не становиться «частью вражеских манипуляций» и не распространять ложные сведения.

Опровержение информации о совершении серии тяжких преступлений в Самаре также опубликовали в ГУ МВД России по Самарской области.

«В ходе мониторинга интернета выявлен ряд публикаций о распространении в самарских чатах информации о совершении серии тяжких преступлений на территории областного центра. Данная информация является недостоверной. Самарская полиция призывает граждан доверять только официальным источникам информации», — сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее в интернете распространилась информация о том, что якобы в Самаре неизвестные нападают на людей, убивают и совершают другие тяжкие преступления. Причем в разных публикациях указываются разные места происшествий.

Руфия Кутляева