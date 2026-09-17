Дело выронившего из кармана боевую гранату жителя Ижевска направили в суд

Октябрьский райсуд Ижевска рассмотрит уголовное дело местного жителя, выронившего из кармана боевую гранату. Полицейские обнаружили у него дома огнестрел, патроны и наркотики. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД по Удмуртии Фото: МВД по Удмуртии

Уголовное дело было возбуждено после обнаружения в августе во дворе одного из домов в Октябрьском районе предмета, похожего на гранату. Взрывотехники Росгвардии установили, что боеприпас не является учебным. По записям камер видеонаблюдения полицейские выяснили, что предмет выронил из кармана находившийся в состоянии алкогольного опьянения 40-летний житель дома.

В ходе обысков по месту его жительства и на даче были обнаружены пистолет-пулемет, короткоствольное огнестрельное оружие, 65 патронов различного калибра и 87 граммов конопли. По словам обвиняемого, оружие и боеприпасы он нашел около 20 лет назад в Октябрьском районе Ижевска.

Экспертиза ЭКЦ МВД по Удмуртии показала, что самодельное оружие и патроны пригодны для стрельбы. Найденная граната была уничтожена взрывотехниками на полигоне.

Фигуранту предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия и боеприпасов, наркотиков и взрывных устройств (ст. 222, 222.1 и 228 УК РФ). Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд. Санкции вменяемых статей предусматривают, в частности, наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.