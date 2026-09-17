Инвестору отказали в участке под теннисный корт у бывшего нижегородского роддома

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области не поддержал заявку ООО «Теннисная школа 28» на предоставление участка под строительство теннисного комплекса около здания бывшего роддома №3. Инвестор планировал построить там комплекс за 150 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ / купить фото Схема расположения участка под строительство школы тенниса на улице Дружаева Фото: с заседания земельного совета Следующая фотография 1 / 2 Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ / купить фото Схема расположения участка под строительство школы тенниса на улице Дружаева Фото: с заседания земельного совета

Заявитель просил участок площадью 8,9 тыс. кв. м на улице Дружаева, 6б в Автозаводском районе. Против, в частности, выступили мэрия Нижнего Новгорода и МЧС. Директор городского департамента градразвития Алла Коновницына отметила, что это муниципальная земля, и ее сделали зоной рекреации.

Глава областного минимущества Сергей Баринов сказал, что раз город против, то заявителю надо отказать, отметив, что зона рекреации для роддома полезнее. Зампредседателя регионального правительства Артур Батурский пообещал найти участок не хуже.

Добавим, роддом №3 рядом с запрашиваемым участком закрыт уже несколько лет. В 2024 году стало известно, что здание передали в областное казенное предприятие «Дом.НН» для оценки градостроительного потенциала. Через сквер с другой стороны от здания бывшего роддома находится действующая частная школа тенниса, принадлежащая тому же инвестору.

Галина Шамберина