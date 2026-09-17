В Башкирии создадут программу поддержки бизнеса среди участников СВО

Первый вице-премьер — глава минэкономразвития Башкирии Рустам Муратов предложил создать программу поддержки предпринимательства среди участников СВО и членов их семей. Проект он представил в Курултае Башкирии.

Программа «Бизнес дома. СВОих не бросаем» с общим бюджетом более 1 млрд руб. предусматривает сопровождение органами власти проектов от разработки бизнес-плана до запуска и развития дела. Государство должно будет предоставить открывающим бизнес предпринимательскую диагностику, обучение и наставничество, юридическую и маркетинговую поддержку, помощь в поиске помещений и земельных участков. Кроме того, власти обещают взять на себя софинансирование запуска бизнеса.

Также, по словам господина Муратова, во всех районах и городах Башкирии должны появиться центры поддержки участников СВО, которые работают в 40 муниципалитетах.

Идэль Гумеров