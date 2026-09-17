Кларнетист Артур Назиуллин останется под домашним арестом

Верховный суд Башкирии оставил без изменений решение о продлении домашнего ареста Артуру Назиуллину — директору Госоркестра Башкирии, обвиняемому в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Жалоба защиты не удовлетворена.

Как сообщал «Ъ-Уфа», кларнетисту, руководителю Государственного академического симфонического оркестра Башкирии вменяют растрату бюджетных средств при подготовке к фестивалю симфонической музыки «Романтика осени»: якобы в 2024 году он по завышенной стоимости нанял подрядчика для организации концерта. Его задержали в конце января, с тех пор он находится под домашним арестом.

В начале сентября Кировский райсуд Уфы продлил домашний арест до 6 декабря.

Вину народный артист Башкирии не признает. Адвокаты приобщили ходатайства о смягчении меры пресечения господину Назиуллину от композитора Максима Дунаевского, дирижера и скрипача Владимира Спивакова, коллективов Свердловской, Челябинской и Московской областных филармоний, председателя совета Союза композиторов России Александра Чайковского и других культурных деятелей.

По данным «Ъ-Уфа», защита намерена обжаловать решение Верховного суда Башкирии.

Идэль Гумеров