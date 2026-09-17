Размер потребкредита в Челябинской области упал на 15%

Средний размер потребительского кредита в Челябинской области в августе 2026 года составил 157,7 тыс. руб. Это на 14,8% меньше, чем в конце лета 2025-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В среднем по России чек подобных займов в августе достигал лишь 180,3 тыс. руб. Показатель за год снизился на 13,1%. Самое серьезное сокращение размера потребкредита продемонстрировали Москва (–19,6%), Приморский (–16,8%), Красноярский (–16,8%) и Ставропольский (–16,6%) края, а также Московская область (–15,5%).

Виталина Ярховска