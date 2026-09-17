Евгений Солнцев заявил о готовности всех избирательных участков перед выборами

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев обратился к жителям региона накануне старта выборов депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания региона. Голосование пройдет 18, 19 и 20 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото Правительство Оренбургской области Фото: фото Правительство Оренбургской области

Господин Солнцев отметил, что для безопасного и прозрачного голосования подготовлены все 1364 постоянных и 18 временных избирательных участков: все три дня они будут работать с 08:00 до 20:00. За ходом выборов проследят более 5 тыс. наблюдателей, а круглосуточный контроль будет обеспечивать Центр общественного наблюдения с онлайн-камерами.

«Выбор, который мы делаем сегодня, напрямую влияет на завтрашний день Оренбуржья и страны в целом – от него зависит, какими темпами будет развиваться область, какие проекты получат поддержку, чьи инициативы станут законами, защищающими интересы наших людей и территорий», - написал губернатор в своем канале МАХ.