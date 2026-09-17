Еще два члена челябинского правительства вернули посты

Подписаны постановления о возвращении на посты еще двух членов правительства Челябинской области после отставки южноуральского правительства из-за учреждения отдельной должности премьер-министра. Документы опубликованы на портале правовой информации.

Заместителем губернатора вновь стал Алексей Фартыгин, министром общественной безопасности региона — Александр Гриб. На данный момент большинство членов областного правительства сохранили должности. Министром ЖКХ Челябинской области был назначен Юрий Подшивалов вместо Людмилы Алпатовой, а Андрей Коляда возглавил южноуральское министерство имущества. Кроме того, покинул пост министра культуры региона Алексей Бетехтин, но в связи с истечением срока контракта.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 7 сентября председателем правительства Челябинской области стал Иван Куцевляк. В связи с учреждением этой должности и назначением нового председателя правительства старый состав, согласно уставу региона, был отправлен в отставку.

Виталина Ярховска